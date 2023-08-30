محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية لتفقد أعمال التطوير بكفر الزيات وبسيون

وخلال الجولة تفقد المحافظ بكفر الزيات تطوير شارع الجيش كما تابع تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات.

و الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

و تفقد رحمي في بسيون منطقة الساحة لتطويرها بالإضافة إلى تفقد موقف بسيون النوذجى.

رافق المحافظ خلال الجولة الاستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، الاستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون