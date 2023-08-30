خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية العامة وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة النتيجة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

طلاب المرحلتين الأولى والثانية

وأوضحت الوزارة، يستطيع طلاب المرحلتين الأولى والثانية بالثانوية العامة والمرشحين للكليات الدخول الآن على موقع التنسيق الإلكتروني، للحصول على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب:

الدخول عبر الرابط

ويمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

يتم اختيار نتيجة تقليل الاغتراب 2023

كتابة الرقم السري بشكل صحيح

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح

الضغط على كلمة عرض

تظهر النتيجة فور إعلانها مباشرة

بدء المرحلة الثالثة للتنسيق

وقد انطلقت المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة اليوم الأربعاء وذلك بعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك حتى الجمعة المقبلة.

طلاب المرحلة الثالثة

وأوضح مكتب التنسيق أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 طالبًا، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50% بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبًا، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبًا.

نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة

وأشار مكتب التنسيق، إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.