حجازي يواصل برنامجه التأهيلي وينهي المرحلة الثانية

مازال الدولي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، يواصل برنامجه من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.



وكان حجازي خضع لعملية جراحية من الرباط الصليبي، في شهر يونيو لماضي بالعاصمة البريطانية لندن.



وأنهى الدولي المصري حجازي المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها.



أشارت التقارير الصحفية السعودية ، أن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة يتابع حالة حجازي أولا بأول مع طبيب النادي السعودي، بينما يسعى حجازي لمواصلة برنامجه التأهيلي لركبته اليسرى خارج السعودية من أجل التنويع وتسريع العودة للمشاركة مجددا في المران الجماعي.



وتابعت أن حجازي سيكون جاهزا في شهر يناير القادم مع بداية الفترة الشتوية، وكانت إدارة الاتحاد تسعى لضم حسان تمبكتي بوصفه لاعبا محليا من أجل تعويض حجازي، لكن اختار اللاعب الرحيل إلى الهلال.

