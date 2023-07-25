البحوث الزراعية يعلن عن مساحات زراعة القطن هذا الموسم

كشف تقرير صادر عن معهد بحوث القطن أن المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تبلغ حوالي ٢٥٤ ألف و ٨١٠ أفدنة علي مستوي الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن ان هناك ٧ أصناف تجارية و ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى موسم 2023 وهي صنف اكسترا جيزه ٩٢ والمنزرع بمحافظة دمياط حيث بلغت المساحة المنزرعة منه ٨٥٧٩ فدان وصنف سوبر جيزة ٩٧ والمنزرع بمحافظتي المنوفية والقليوبية بمساحة اجمالية ٤١٨٤ فدان و صنف اكسترا جيزة ٩٦ و المنزرع بمركزي فوة و مطوبس بكفر الشيخ بمساحة ١١٢٢٦ فدان و الصنف سوبر جيزة ٩٤ والمنزرع بكفر الشيخ و الدقهلية و الغربية و الشرقية و الإسماعيلة و بورسعيد بمساحة مقدارها ١٧٣٨٨٧ فدان وصنف سوبر جيزة ٨٦ والمنزرع بمحافظة البحيرة و النوبارية والاسكندرية بمساحة مقدارها ٢٩٧٠٦ فدان بذلك تكون المساحة الاجمالية المنزرعة بالوجه البحرى حوالى 227583 فدان .

اما بالنسبة للوجه القبلى فقد بلغت المساحة الاجمالية حوالى 26444 فدان موزعة بين الصنف جيزة ٩٥ و المنزرع بمحافظة اسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد بمساحة مقدارها ٢٦٣٥٨ فدان بالإضافة الي الصنف الجديد جيزة ٩٨ والمنزرع بمحافظة سوهاج و لأول مرة بمساحة ٨٥ فدان بمركز دار السلام .

و أكد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن لشؤن الانتاج أن هناك بعض التوصيات الهامة التي لابد للمزارع الأخذ بها وهي ضرورة نظافة الحقول من الحشائش والاهتمام ببرنامج الرش الوقائي للمكافحة والذي اقرتة لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والادارة المركزية للمكافحة واضاف أيضا انه يجب اهتمام المزارع في هذه الايام بالري والتقارب بين الريات بحيث لا تزيد عن ١٢ الي ١٥ يوم و ذلك لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة وتقليل اثرها علي النباتات و يمكن رش الكالسيوم والسليكات حتي تزيد قدرة النبات علي تحمل الموجات الحرارية ولا بد أن يكون الري اما ليلا أو في الصباح الباكر وتجنب الري اثناء فترة الظهيرة .