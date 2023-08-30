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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صور.. استمرار مشاركة مراكز شباب جنوب سيناء بمبادرة "صيف شبابنا"

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل مراكز الشباب على مستوى محافظة جنوب سيناء المشاركة في فعاليات مبادرة « صيف شبابنا - رياضتنا في أجازتنا » ، برعاية وزارة الشباب و الرياضة ، حيث يشارك جميع مراكز الشباب بالمحافظة .

و تعددت الأنشطة الرياضية و الشبابية ما بين ، كاراتية و أداء التمارين الرياضية و أنشطة مختلفة و ندوات دينيه و ثقافية ما بين النشء و الشباب .

يذكر ان مبادرة « صيف شبابنا- رياضتنا في أجازتنا »بدأت من يوم 27 يوليو ، و تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل ، و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

 