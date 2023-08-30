صور.. استمرار مشاركة مراكز شباب جنوب سيناء بمبادرة "صيف شبابنا"

يواصل مراكز الشباب على مستوى محافظة جنوب سيناء المشاركة في فعاليات مبادرة « صيف شبابنا - رياضتنا في أجازتنا » ، برعاية وزارة الشباب و الرياضة ، حيث يشارك جميع مراكز الشباب بالمحافظة .

و تعددت الأنشطة الرياضية و الشبابية ما بين ، كاراتية و أداء التمارين الرياضية و أنشطة مختلفة و ندوات دينيه و ثقافية ما بين النشء و الشباب .

يذكر ان مبادرة « صيف شبابنا- رياضتنا في أجازتنا »بدأت من يوم 27 يوليو ، و تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل ، و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .