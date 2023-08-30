كمال درويش: عماد البناني ليس له انتماءات وحسن موسى تعجل فى قراراته

كشف كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور عماد البنانى المدير التنفيذى الجديد لنادى الزمالك ليس له أى انتماءات أو ميول ولكن ولائه الوحيد لعمله وإنجاز مهمته المكلف بها حالياً فى القلعة البيضاء.

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قال درويش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى إن لجنة اللواء حسن موسي المدير المدير التنفيذى السابق لنادى الزمالك يؤخذ عليه التعجل فى بعض القرارات التى زادت من حدة الموقف داخل القلعة البيضاء.

أكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة أنه لن يترشح لانتخابات نادى الزمالك المقبلة، موضحا أن القائمة التوافقية سر عودة القلعة البيضاء إلى الطريق الصحيح فى الفترة القادمة.

كمال درويش: الزمالك يحتاج إلى الاستقرار

وأوضح درويش أن نادى الزمالك يحتاج إلى الاستقرار وتكاتف رموزه فى هذه الفترة الحالية من أجل عودته إلى الطريق الصحيح خاصة أن هذه الظروف السيئة أثرت بالسلب على نتائج فريق الكرة.

وأشار درويش إلى أن الوقف الاحتجاجية التى نظمها بعض أعضاء الجمعية العمومية ضد عماد البنانى لا تعبر عن رأى الأغلبية موضحاً أنه يطالب الجميع بالهدوء من أجل استقرار القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.