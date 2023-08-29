إنبى يهزم الإسماعيلى بثنائية ودياً استعدادا للموسم الجديد

حقق الفريق الأول بنادى إنبى فوزا ثمينا على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدفاً ، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن إستعدادات الفريق البترولى لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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وحرص تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول بنادى إنبى ، على الدفع بالعديد من اللاعبين فى المباراة الودية للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى قبل إنطلاق المعسكر الثانى للفريق نهاية الأسبوع الجارى .

وشهدت المباراة تواجد عدداً من أعضاء مجلس إدارة نادى إنبى ، بحضور الأستاذ عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس أحمد الخشاب والمهندس محمد السيد أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة لحضور رئيس نادى الإسماعيلى المهندس نصر ابو الحسن ولفيف كبير من مسئولى النادى الإسماعيلى .

وحرص مجلس إدارة نادى إنبى على إهداء درع النادى لرئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى المهندس نصر ابو الحسن بمناسبة توليه رئاسة النادى ، متمنين للنادى الإسماعيلى الكبير ومجلس إدارته وجماهيره العريضة دوام التوفيق والنجاح .

نتيجة ودية إنبي والجونة

يذكر أن الفريق البترولى قد فاز أمس على نظيره الجونة ودياً بهدف دون رد ، بعد مشاركة أكثر من 12 ناشئ من قطاع الناشئين خلال المباراة من مواليد 2003 و 2005 ، لإختيار أفضل العناصر المميزة خلال الفترة المقبلة للإنضمام للفريق الأول .