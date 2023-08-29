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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنبى يهزم الإسماعيلى بثنائية ودياً استعدادا للموسم الجديد

إنبي والإسماعيلي
إنبي والإسماعيلي

حقق الفريق الأول بنادى إنبى فوزا ثمينا على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدفاً ، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن إستعدادات الفريق البترولى لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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وحرص تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول بنادى إنبى ، على الدفع بالعديد من اللاعبين فى المباراة الودية للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى قبل إنطلاق المعسكر الثانى للفريق نهاية الأسبوع الجارى .

وشهدت المباراة تواجد عدداً من أعضاء مجلس إدارة نادى إنبى ، بحضور الأستاذ عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس أحمد الخشاب والمهندس محمد السيد أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة لحضور رئيس نادى الإسماعيلى المهندس نصر ابو الحسن ولفيف كبير من مسئولى النادى الإسماعيلى .

وحرص مجلس إدارة نادى إنبى على إهداء درع النادى لرئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى المهندس نصر ابو الحسن بمناسبة توليه رئاسة النادى ، متمنين للنادى الإسماعيلى الكبير ومجلس إدارته وجماهيره العريضة دوام التوفيق والنجاح .

نتيجة ودية إنبي والجونة

يذكر أن الفريق البترولى قد فاز أمس على نظيره الجونة ودياً بهدف دون رد ، بعد مشاركة أكثر من 12 ناشئ من قطاع الناشئين خلال المباراة من مواليد 2003 و 2005 ، لإختيار أفضل العناصر المميزة خلال الفترة المقبلة للإنضمام للفريق الأول .

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