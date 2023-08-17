إنبي يكثف اتصالاته مع التونسي " بوغطاس" لحل أزمة مستحقاته وفتح القيد

يجري مسئولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، اتصالات مع لاعب الفريق السابق التونسي زياد بو غطاس ووكيله للوصول إلى حل حول مستحقاته التي قررتها المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بعد رفض الطعن الذي قدمه نادي إنبي من أجل إيقاف قرار منع النادي من القيد.

بوغطاس

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" إيقاف نادي إنبي عن القيد 3 فترات مقبلة، على خلفية المستحقات المتأخرة لصالح زياد بوغطاس لاعب الفريق البترولي.

وسبق وقرر الفيفا، تغريم إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس إلى جانب منح النادي البترولي مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث، لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

وينتظر النادي البترولي حدوث انفراجة قريبة في الأزمة بعد فتح قنوات الاتصال حيث يحتاج الفريق تدعيم صفوفه بثلاث لاعبين قبل غلق باب القيد المنتهي 14 سبتمبر المقبل.

في سياق آخر ينتظر مسئولوا النادي نتائج التحقيق بشأن لاعب الفريق السابق أحمد عيد الذي وقع للنادي المصري رغم ابداه رغبته على استمارة بالبقاء في إنبي بعد انتهاء إعار ته موسم واحد قادما من الزمالك.

على الجانب الآخر،يؤدي الفريق البترولي تدريباته اليومية تحت قيادة المدير الفني تامر مصطفى بمعسكره ببرج العرب .

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بأن المعسكر بدأ أمس الأربعاء وحتى الثلاثاء المقبل ببرج العرب، قبل العودة إلى القاهرة لأداء بعض التدريبات ثم العودة ثانية إلى برج العرب لإقامة معسكر ثاني وبعض المباريات الودية المتدرجة.