إنبي: الزمالك خدعنا في أزمة اللاعب أحمد عيد (فيديو)

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، تفاصيل أزمة انتقال أحمد عيد، ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك، إلى المصري، رغم تفعيل النادي البترولي بند الشراء بعد نهاية مدة إعارته للفريق للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إنه فوجئ خلال جلسة تحقيق اتحاد الكرة مع اللاعب بانتهاء عقده مع نادي الزمالك بنهاية إعارته للفريق البترولي وبالتالي أصبح اللاعب حر من حقه التوقيع لأي نادي.

وتابع: “تعرضنا للخداع من إدارة نادي الزمالك، لأنه من المفترض أن يكون اللاعب متبقى في عقده عام على الأقل بعد انتهاء فترة إعارته، وعلى إثرة عند تعاقدنا على ضم أحمد عيد على سبيل الإعارة تم وضع بند يسمح لنا بشراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته”.

تفاصيل عقد أحمد عيد مع المصري



وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

وقال أحمد عيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "عمل المعروف يدوم والجميل دائما محفوظ، شكر خاص لجمهور ونادي الزمالك ك، ولازم جماهير النادي اللي أنا كنت واحد منهم تبقي عارفة أن الظروف اللي مر بها النادي خارجة عن إرادتي".

وتابع أحمد عيد: "من هذه اللحظة أنا لاعب في نادي المصري ولازم أوجه كل الشكر والتقدير لكمية الدعم التي وجدتها من جمهور النادي وان شاء الله موسم موفق للنادي وجماهيره، وأوعدكم أني هاكون على قدر المسؤولية، وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم اللي أنا كنت واحد منهم".