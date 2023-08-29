ربع مليار دولار جديدة.. مساعدات أمريكية عسكرية لأوكرانيا

مساعدات جديدة أمريكية عسكرية لأوكرانيا بلغت ربع مليار دولار، وفق ما أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، مؤكدة أن وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

وفى وقت سابق أعلنت أوكرانيا مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسى فى المنطقة، فيما أعلنت روسيا مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف أوكرانى على الإقليم.

فيما أعلن رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية بافلو كيريلينكو، في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة على مدار أمس، وقال كيريلينكو: "في 28 أغسطس، قتل الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة".

الدفاعات الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير مسيرة أوكرانيا فوق البحر الأسود، بعد محاولتها استهداف أهداف روسية.

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي لها: "أحبطت الدفاعات الروسية اليوم الثلاثاء الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، محاولة قوات كييف تنفيذ هجوم ضد أهداف روسية فوق البحر الأسود، باستخدام طائرة مسيرة، والتي تم اعتراضها وتدميرها فوق البحر".

اعتراض مسيرة أخرى فوق البحر الأسود

في وقت سابق من اليوم، تم اعتراض مسيرة أخرى فوق البحر الأسود، من قبل إحدى طائرات البحرية الروسية وتم تدمير المسيرة، وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح أمس الاثنين، إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، فوق شبه جزيرة القرم.