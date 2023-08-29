روسيا تعلن اعتراض صاروخ نبتون الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن من طراز "نبتون"، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن إسقاط صاروخ من طراز "نبتون" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن اعتراض صاروخين من نظام "هيمارس"، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "هارم".

تم الإعلان عن صاروخ "نبتون" لأول مرة في عام 2013، وهو صاروخ جوال مضاد للسفن ينتجه مكتب كييف للتصاميم لوج الحكومي الأوكراني يمكن أن يطلق من 3 أنواع من المنصات: برية، بحرية، جوية.

وبدأت أولى تجارب الإطلاق لهذا الصاروخ في 22 مارس 2016، ومن حيث الأداء، يشبه صاروخ نبتون الجوال عمومًا طراز (كي إج-35 يو) الروسي، كما يبلغ مداه المخطط له 280 كيلومترًا.

ويحمل الصاروخ رأسًا حربيًا عالي الانفجار يبلغ وزنه حوالي 145 كيلوغرامًا، ويعد هذا الصاروخ فعالًا ضد السفن التي تصل إزاحتها إلى 5000 طن.

ويتزود صاروخ نبتون بنظام ملاحة بالقصور الذاتي مع توجيه بالرادار النشط في المرحلة النهائية من رحلته، ويحلق بارتفاع 10-15 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

وفي المرحلة النهائية من الرحلة، سوف ينخفض إلى 3-5 أمتار فوق سطح البحر للتغلب على أنظمة الدفاع المعادية.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات روسيا صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وحيدت نحو 50 جنديًا أوكرانيًا.

كذلك أعلنت الوزارة أن قوات روسيا دمرت مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت في بيانها: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دروجكوفكا في دونيتسك".

وبحسب وزارة الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من استهداف قطار عسكري محمل بالذخيرة في اتجاه دونيتسك".

وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 340 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، و6 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"ميستا-بي".

وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات ’فوستوك‘، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر".

وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك".



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