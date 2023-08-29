روسيا تُعلن تدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تدمير قطار عسكري أوكراني كان يقل ذخيرة مدفعية في اتجاه دونيتسك بهجوم صاروخي، وذلك بعد أن كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات الروسية عن وصول قطار عسكري يحمل ذخائر مدفعية إلى محطة التفريغ.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير القطار العسكري الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، أنه تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة عالية الدقة".

وأكدت الوزراة أنه نتيجة لتدمير قطار عسكري أوكراني تم القضاء على العربات بذخائر المدفعية، وكذلك نحو 30 جنديا أوكرانيا وحوالي 10 وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية.

تدمير قطار عسكري أوكراني

وكانت روسيا أعلنت قبل 8 أيام أيضا عن تدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخائر على محور أفدييفكا.

وقال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف إن الوحدات الصاروخية التابعة للمجموعة، هاجمت محطة ميغيفايا للسكك الحديدية على محور أفدييفكا.

وأوضح أستافيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هاجمت الوحدات الصاروخية التابعة لمجموع قوات الجنوب محطة تفريغ ميغيفايا على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، و10 مركبات وقضت على عدد كبير من قوات أوكرانية".



مقتل خمسة من سكان دونيتسك

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية بافلو كيريلينكو- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة على مدار أمس.

وقال كيريلينكو: "في 28 أغسطس، قتل الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة".

وأكد كيريلينكو أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: