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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

مساعدات عسكرية أمريكية
مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا

 قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن حزمة الأسلحة الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا تُقدر بـ 250 مليون دولار.

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 وأكد بلينكن، أن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ موجهة ومضادات للدروع وذخيرة.

 ومنذ وقت قليل، قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا. 

 

 وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع. 

 

 كما أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا، تبلغ 5 مليارات يورو أي 5.44 مليار دولار سنويًّا.

 وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف تجاوزت 400 عسكري على محوري دونيتسك وزابوروجيا، خلال اليوم الماضي. 

 وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم الثلاثاء إن وحدات تجمع (الجنوب) تمكنت - بمساندة ضربات الطيران الهجومي وطيران الجيش على محور دونيتسك - من صد هجوم للواء المشاة رقم 59 التابع للقوات الأوكرانية في محيط بلدة نيفيلسكويه بدونيتسك، وتكبيد "العدو" خسائر على هذا المحور بلغت نحو 340 عسكريًا بين قتيل وجريح، وتدمير ست مركبات قتالية مدرعة و13 سيارة ومدفعي هاوتزر.

 وأضاف البيان أن القوات الروسية تصدت - أيضًا - لهجومين من اللواء الأوكراني 46 المحمول جوًا في منطقة بلدة فيربوفويه بمقاطعة زابوروجيا، حيث جرى القضاء على نحو 90 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 4 مركبات و3 منظومات مدفعية (إم 777) ومدفع هاوتزر صناعة أمريكية ومدفع هاوتزر آخر بريطاني الصنع.

 وتابعت الدفاع الروسية :"تصدينا - كذلك - لثلاث هجمات للعدو على محور كراسني ليمان وصفينا نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بجانب تدمير عربتين مشاة وثلاث عربات مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين".

 

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