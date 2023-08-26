روسيا: خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تؤكد تورطها في النزاع

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" ومروحيات "مي-24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة - وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم السبت أن الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحيات روسية الصنع من طراز مي-24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية، مشيرة إلى أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيئ الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي.

وأضافت أنه بهدف صرف انتباه الرعاة الغربيين عن المشاكل على الجبهة، بما في ذلك فشل ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، يواصل النظام في كييف توجيه ضربات لا معنى لها ضد أهداف مدنية داخل روسيا، مع تسليط الضوء عليها بنشاط في وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية".

من ناحية أخرى، اتهمت روسيا أوكرانيا باستخدام الذخائر العنقودية المحرمة دوليا في قصف مواقع تابعة لها.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الأوكرانية، قصفت قرية أورازوفو بذخائر عنقودية من راجمة صواريخ من طراز "جراد" ونجم عن ذلك وقوع أضرار وإصابات.

وأضاف: "قصفت القوات الأوكرانية قرية أورازوفو بمنطقة فالويسكي بقذائف عنقودية من راجمة صواريخ من طراز غراد سقطت على بيوت سكنية خاصة وعلى مخزن ريفي".