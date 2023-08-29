الحرب في أوكرانيا دمرت أكثر من 1300 مدرسة بشكل كامل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل في أوكرانيا، التي تخضع لسيطرة الحكومة، وذلك منذ بداية العملية الروسية في عام 2022، فيما تضررت عدة مدارس أخرى بشكل كبير.

وأضافت المنظمة - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الهجمات المتواصلة تعني أن نحو ثلث الأطفال فقط ممن هم في سن المدرسة يشاركون في الفصول الدراسية حضوريا، وأن الكثير منهم ينسون ما تعملوه بالفعل.

وأشارت المنظمة إلى أنه خارج أوكرانيا، أكثر من نصف الأطفال الذين فرت أسرهم من الصراع إلى 7 دول غير مسجلين في التعليم الوطني؛ مرجعة السبب وراء ذلك إلى مشكلة حاجز اللغة وأنظمة التعليم التي تتحمل فوق طاقتها.

وأوضحت أن بعض المدارس عانت من قصف مباشر فيما تم إغلاق مدارس أخرى كإجراء احترازي خلال الهجمات الصاروخية والمدفعية التي استمرت على مدار 18 شهرا على المناطق السكنية في أنحاء أوكرانيا.

وأكدت أن داخل أوكرانيا، تواصلت الهجمات على المدارس بلا هوادة؛ ما عرض الأطفال لنكبة شديدة وتركهم دون أماكن آمنة للتعلم.

ونوهت اليونيسيف بأن الحرب أعقبت انقطاعات في العملية التعليمية بسبب جائحة كوفيد-19، ما يعني أن بعض الأطفال الأوكرانيين يواجهون انقطاع في السنة الدراسية للعام الرابع على التوالي، مع عودتهم إلى الفصول الدراسية هذا الاسبوع بعد انتهاء الاجازة الصيفية.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا الليلة الماضية استهدف منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، حسب ما أعلن حاكم المنطقة، دميترو لونين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لونين، في منشور عبر "تليجرام"، إن الهجوم استهدف منشأة صناعية وأسفر عن سقوط شخصين.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 4 صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وإنه أسقط اثنين منها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزارة الدفاع الروسية، أن قوات روسيا في المنطقة العسكرية المركزية دمروا مدفع FH-70 من صنع حلف الناتو ومركبة مدرعة ومقاتلات أوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

وأوضحت الدفاع الروسية وفقا لوكالة تاس الروسية: "دمرت المدفعية الروسية مدفع 155 ملم من طراز FH-70 التابع لحلف شمال الأطلسي في منطقة كراسني ليمان".

وأضافت الوزارة: " كما دمرت كتيبة طائرات بدون طيار"، لافتة إلى أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف الأوكرانية، وأصابت مدفعيتنا مركبة مدرعة ومجموعة من القوات الأوكرانية في الغابة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تعديل دقة إطلاق النار في الوقت الحقيقي، وهذا جعل من الممكن تدمير الأصول المتنقلة للعدو مثل المدافع في أسرع وقت ممكن بأقل كمية من الذخيرة.



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