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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض يتهم الكرملين في وفاة قائد فاجنر يفغيني بريغوجين

فاجنر
فاجنر

 قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على وفاة رئيس فاجنر، نعلم أن الكرملين له تاريخ طويل في تصفية خصومه.

 

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البيت الأبيض يُعلق مُجددًا بشأن وفاة قائد فاجنر الروسية

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  وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه واثق من أن قائد فاجنر لقي حتفه في حادث تحطم طائرة.

 

 وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وسائل إعلام روسية، عن مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة لقائد فاجنر يفغيني بريغوجين والذي كان على متنها وأنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين ومساعدة دميتري أوتكين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

 

  وأفاد إعلام روسي، أن قائد الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريغوجين ضالع في تحطم طائرة زعيم فاجنر، لافتًا إلى أن قائد الطائرة كان لديه صلاحيات الوصول إلى الطائرة قبل إقلاعها.

 

 وفي سياق متصل ووقع الحادث بعد شهرين فقط من تمرد مجموعة "فاجنر، بقيادة بريغوجين، حيث سيطروا خلاله على مدينة في جنوب روسيا وزحفوا باتجاه موسكو، ونجحوا في إسقاط عدد من طائرات القوات الجوية الروسية مما أودى بحياة طياريها.

 

 وانتهت الأزمة حينها بعد تدخل من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي قاد وساطة بين قائد "فاجنر" الراحل والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 وبعد الاتفاق، غادر بريغوجين إلى بيلاروسيا، لكنه أصبح يتردد بعد ذلك على روسيا، والعاصمة موسكو، وكان آخر ظهور له في مقطع فيديو تحدث فيه من مدينة قال إن درجة حرارتها 50 مئوية، ويعتقد أنها في أفريقيا.

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