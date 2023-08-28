البيت الأبيض يُعلق مُجددًا بشأن وفاة قائد فاجنر الروسية

أعلن "البيت الأبيض"، أنه واثق من أن قائد "فاجنر" لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وسائل إعلام روسية، عن مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة لقائد فاجنر يفغيني بريغوجين والذي كان على متنها وأنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين ومساعدة دميتري أوتكين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

وأفاد إعلام روسي، أن قائد الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريغوجين ضالع في تحطم طائرة زعيم فاجنر، لافتًا إلى أن قائد الطائرة كان لديه صلاحيات الوصول إلى الطائرة قبل إقلاعها.

مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين:

من ناحية أخرى، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاجنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

وتحطمت طائرة خاصة يوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقًا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضًا قائد مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".