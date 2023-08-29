مهاجم الأهلي السابق يقترب من الوداد المغربي

يبحث الوداد المغربي عن تدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيل مهاجم الفريق بولي سامبو، والذي رحل للرياض السعودي خلال الميركاتو الحالي.

وكشف موقع "360" المغربي أن رئيس النادي سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد، نجح في حصم صفقة والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق، والذي رحل عن صفوف القلعة الحمراء بعد فسخ تعاقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الموقع المغربي أن بواليا تابع مباراة الوداد أمام الهلال السوداني الودية، حيث أشار إلى أن اللاعب أنهى تفاصيل انتقاله لوداد الأمة، ونجح في اجتياز الكشف الطبي، اليوم الثلاثاء.

والتر بواليا

ومن المقرر أن يعلن الوداد عن تعاقده رسميًا مع والتر بواليا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي.

وكان بواليا قد تلقى عروضًا عديدة أبرزها الكويت الكويتي، لكنه رفض الانضمام إليه بسبب ضعف المقابل المادي، لينتقل للوداد في النهاية.

الجدير بالذكر أن والتر بواليا لعب موسم مع الأهلي لكنه لم يستطع التأقلم على الأجواء، بجانب عدم قناعة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، بقدرات اللاعب، ليرحل عن الفريق.