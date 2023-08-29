الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 08:40 م 8/29/2023 8:40:05 PM

ألزمتنا شركة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء بالكارت؛ لما له من ميزة أنك تتحكم فى استهلاك المنزل، رحبنا وتم تركيب العداد بالكارت، وطبعا فرحنا بذلك، وأول استهلاك فوجئنا أنه تم وضع استهلاكنا على الشريحة الخامسة وليس الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، ولكن الخامسة ليزيد استنزاف الرصيد.

ومعروف فى المعاملات التجارية أن من يشترى أكثر يكون له نسبة خصم أكثر لكى تزيد المبيعات، ولكن شركة الكهرباء تتعامل بعكس ذلك، كلما دخل استهلاك أعلى زادت الأسعار وزادت قيمة الفاتورة، وهذا يتنافى مع قواعد البيع والشراء، فنحن أصبحنا نصدر الكهرباء ولدينا فائض كبير فى الميجاوات، فلماذا نرفع الأسعار بهذة الصورة الغالية؟ نريد أن نتعامل معاملة خالصة دون مغالاة على المواطن، ويجب أن تحترم هذه الشركات قواعد وأصول الاستهلاك، ولا أدرى من صاحب نظرية الشرائح الكهربائية التى تجعل فاتورة الكهرباء تصل حتى عنان السماء، نرجو كل الرجاء تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بإلغاء الشرائح والإبقاء على الاستهلاك الأصلى دون إدخال المواطن فى حسابات رهيبة لا قبل له بها، وألتمس من معالى وزير الكهرباء أن ينظر إلى أبناء مصر الأبرار بعين الرحمة وإلغاء الشرائح.