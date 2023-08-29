تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

وتولى الوزير عمرو عادل حسني رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022 اعتبارًا من 30 / 8 / 2022

وحصل الوزير عمرو عادل حسنى على ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، والتحق للعمل بالهيئة عام 1995 وتدرج في المناصب المختلفة حيث شغل بها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب رئيس جهاز الخدمة السرية عام 2015 ثم نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩.

وشارك في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، انتحال الصفة وساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي من خلال رئاسة سيادته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 / 2023 وكذا رئاسة الهيئة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022 / 2025.