فريق من النيابة الإدارية يتفقد موقع المنزل المنهار بالاسماعيلية

بعد مصرع ٣ بينهم طفل

قام فريق من هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بتفقد موقع العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة حي اول الإسماعيلية، صباح الاثنين واسفر عن مصرع ٣ وإصابة آخر .

جاء ذلك بناء علي توجيهات مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير نيابة الإسماعيلية أول المستشار وجيه وليم الوكيل العام الأول و عضوية المستشار احمد عثمان رئيس النيابة و وكلاء النيابة أسامة مهدي،عبد المنعم حسن وعبد الرحمن سطوحي، لإجراء معاينة للعقار رقم ٩٥ شارع ثروت المحطة الجديدة قسم أول الإسماعيلية، والذي تعرض للانهيار في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاثنين واسفر الحادث عن مصرع ٣ بينهم طفل في الرابعة من عمره وإصابة آخر.

أكدت المعاينة بمعرفة وفد النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، انهيار العقار المكون من أرضي وثلاث طوابق بالكامل، بداخله ٥ أشخاص بينهم طفل.



وقد قيدت الواقعة طرف النيابة قضية رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٣ وأحيلت للمستشار أسامة مهدس وكيل النيابة لإجراء التحقيق تحت إشراف السيد المستشار وجيه ويليم مدير النيابة.

واكدت تحريات المباحث العامة أن المصاب يدعي محمد سعيد عبد المقصود، 42 سنة، من الإسماعيلية، بجرح متهتك بفروة الرأس وجرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، سحجات وكدمات بالجسم.و مصرع ايمن علي اسماعيل محمد، وحازم ركابي طه، ونجل الاخير طفل يبلغ ٤ سنوات، ونجاة شاب يدعي احمد ركابي.

تم نقل المصاب إلي مستشفي الجامعة وجاري اعمال انتشال باقي الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل الا انه انهار وهو مأهول بالسكان.