النيابة الإدارية تتفقد موقع انهيار عقار الإسماعيلية



تفقد وفد من هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية موقع العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة حي اول الإسماعيلية، صباح الاثنين.

جاء ذلك بناء علي توجيهات معالي الوزير المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير نيابة الإسماعيلية أول المستشار وجيه وليم الوكيل العام الأول و عضوية كلا من الاستاذ احمد عثمان رئيس النيابة و السادة وكلاء النيابة أسامة مهدي،عبد المنعم حسن وعبد الرحمن سطوحي، بإجراء معاينة للعقار رقم ٩٥ شارع ثروت المحطة الجديدة قسم أول الإسماعيلية، والذي تعرض للانهيار في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

أكدت المعاينة بمعرفة وفد النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، انهيار العقار المكون من أرضي وثلاث طوابق بالكامل، بداخله ٥ أشخاص بينهم طفل.



وقد قيدت الواقعة طرف النيابة قضية رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٣ وأحيلت للاستاذ أسامة مهدس وكيل النيابة لإجراء التحقيق تحت إشراف السيد المستشار وجيه ويليم مدير النيابة.





من جانبها كشفت مصادر صحية بمحافظة الإسماعيلية، إصابة أربعيني في حادث أنهيار منزل مكون من 3 طوابق علوية بالمحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة للموقع، أن المصاب يدعي محمد سعيد عبد المقصود، 42 سنة، من الإسماعيلية، بجرح متهتك بفروة الرأس وجرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، سحجات وكدمات بالجسم.

وحصل الموقع علي بيانات ضحايا الحادث والذي أسفر عن مصرع ايمن علي اسماعيل محمد، حازم ركابي طه، نجله الطفل حازم ركابي ٤ سنوات، وإصابة محمد سعيد عبد المقصود محمد، ونجاة شاب يدعي احمد ركابي.

تم نقل المصاب إلي مستشفي الجامعة وجاري اعمال انتشال باقي الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل الا انه انهار وهو مأهول بالسكان.