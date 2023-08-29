راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام اَرسنال بالدوري الإنجليزي

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة تحقيق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمام نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي اليونايتد أمام اَرسنال، في الجولة الرابعة من البريميرليج، والتي يشهدها ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام اَرسنال

حراسة المرمى: أندري أونانا.

الدفاع: آرون وان بيساكا، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، لوك شاو.

الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، جارناتشو، ماركوس راشفورد.

وكانت الجولة الماضية قد سجلت تعادلًا إيجابيًا لـ اَرسنال أمام فولهام بنتيجة 2/2، حيث كان الجانرز متقدمًا في المباراة حتى اللحظات الأخيرة، لكن نجح جواو بالينيا لاعب فولهام من تسجيل التعادل في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بينما حول مانشستر يونايتد تراجعه في النتيجة أمام نوتنجهام فورست، بنتيجة 2/0، خلال الجولة الماضية، لفوز 3/2 في نهاية المباراة.

اَرسنال ومانشستر يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة اَرسنال والشياطين الحمر في تمام السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، والتي يشهدها ملعب "الإمارات".

وتقرر نقل لقاء الجانرز أمام مانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البريميرليج حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Premium1HD.