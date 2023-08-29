تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن المدرب الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لنادي الشباب، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نادي النصر في الجولة الرابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الطرفين على ملعب ستاد الأول بارك في الرياض حيث لقاء الديربي.

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ويقود النجم السعودي فهد المولد تشكيل الشباب أمام النصر، والذي شهد وجود كل من إيفر بانيجا وجوستافو كويلار وكيم سيونج جيو بالإضافة إلى اياغو سانتور حي أبرز نجوم الفريق، وسط غياب عناصر عدة من صفوف الفريق أبرزهم حسان تمبكتي وأحمد عبده لرحيلهم عن الليوث.

المولد يقود تشكيل الشباب لمواجهة النصر:

ويعتمد مارسيل كايزر في تشكيل الشباب لمواجهة النصر على طريقة لعب 4-3-2-1، والتي تتكون من:-

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

في خط الدفاع: الصبياني - نادر الشراري - اياغو سانتور – فواز الصقور.

في خط الوسط: جوستافو كويلار – إيفر بانيغا - حسين القحطاني.

في خط الوسط الهجومي: هتان باهبري - فهد المولد.

في خط الهجوم: حبيب ديالو.

يحتل الشباب المركز الـ 15 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة، على الجانب الآخر يأتي نادي النصر في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمتين.

بينما تشكيل النصر لمواجهة الشباب في الجولة الرابعة مكون من:-

وجاء التشكيل النصر لمواجهة الشباب بطريقة لعب 4-3-3، والذي يتكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: جيسلان كونان وايمريك لابورت ومحمد آل فتيل وسلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش واوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب وساديو ماني وكريستيانو رونالدو.