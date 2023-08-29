ساكا ومارتينيلي يقودان تشكيل اَرسنال المتوقع أمام اليونايتد

يستعد اَرسنال بقوة لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يشهدها ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

ويبحث ميكيل أرتيتا، المدير الفني للاَرسنال عن تحقيق الفوز أمام اليونايتد، حيث يرغب في تصحيح مسار الفريق، بعد التعادل في المباراة الماضية.

تشكيل اَرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: بن وايت، ساليبا، كيويور.

الوسط: توماس بارتي، رايس، أوديجارد، ليناردو تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، كاي هافرتز.

وكانت الجولة الماضية قد شهدت تعادل اَرسنال أمام فولهام بنتيجة 2/2، حيث كان رفاق ساكا متقدمين في المباراة حتى اللحظات الأخيرة، لكن نجح جواو بالينيا لاعب فولهام من تسجيل التعادل في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

فيما قلب مانشستر يونايتد الطاولة على نوتنجهام فورت، بعدما كان خاسرًا بنتيجة 2/0، خلال الجولة الماضية، ليفوز 3/2 في نهاية المباراة.

اَرسنال ومانشستر يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة اَرسنال والشياطين الحمر في تمام السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، والتي يشهدها ملعب "الإمارات".

ومن المقرر أن تُنقل مباراة آرسنال أمام مانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Premium1HD.