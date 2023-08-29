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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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زيارة البرهان لمصر.. القاهرة تسعى لإنهاء الاشتباكات المسلحة في السودان (فيديو)

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل البرهان في مدينة العلمين

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة للفريق عبدالفتاح البرهان إلى مصر تعد الأولى بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة في السودان في 15 أبريل الماضي،  وأنها تتم بعد انعقاد دول الجوار الجغرافي بمبادرة مصرية والتي استضافتها القاهرة في يوليو الماضي، والاجتماع الذي تلى هذه القمة على مستوى وزراء الخارجية لإيجاد وسيلة أو آلية للتعامل مع الوضع بالسودان.

وأضاف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن محادثات القمة السودانية اليوم في مصر تعتبر محادثات مهمة، من حيث توفير الفرصة لتبادل وجهات النظر بين القيادات السياسية بالبلدين حول سبل تنفيذ ما تمخضت عنه قمة دول جوار السودان.

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السيسي والبرهان ناقشا تطورات الأوضاع في السودان

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البرهان يشيد بالمساندة المصرية للحفاظ على استقرار السودان

إنهاء الاشتباكات المسلحة

وأشار إلى أن المحادثات ستعطي قوة دفع للجهود المصرية والعربية والأممية من أجل إنهاء الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبدء الهدنة الدائمة التي تسمح للسودان البدء في حركة التحول الديمقراطي.

وأوضح أن مصر سعت منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات في السودان من أجل تثبيت أي اتفاق لوقف إطلاق النار، ثم العمل على هدنة دائمة، ثم بدء العملية السياسية الشاملة بتوافق بين كافة القوى السياسية السودانية، إضافة إلى أن مصر حذرت من تفكك السودان والتدخل الأجنبي في الشأن السوداني.

وتابع: “أعتقد أن هذه المبادئ التي حكمت الموقف المصري منذ أبريل الماضي، هي التي ستؤكد عليها مصر اليوم في القمة المصرية السودانية”.

شاهد الفيديو:

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