زيارة البرهان لمصر.. سمير فرج: القاهرة أوقفت تدخلًا عسكريًا في السودان أشبه بالاحتلال

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أنه منذ بدء الصراع في السودان بين الجيش وقوات التدخل السريع، أثر على مناحي الحياة في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصحي.

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إنه حدوث الصراع في السودان سعت منظمة “إيجاد” لحل الصراع في السودان، ولكن المنظمة رغبت في حدوث تدخل عسكري في السودان، ومصر رفضت المقترح.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة بمشاركة دول الجوار لوقف التصعيد في السودان ووقف إطلاق النار، موكدَا أن مصر وضعت استراتيجة مهمة لوقف الصراع السوداني، وبنود هذه المبادرة تتمثل في: “ووقف إطلاق النار، حل الأزمة السودانية، عدم الانتحياز لأي طرف، رفض التدخل العسكري الخارجي، بجانب عدم تدويل أزمة السودان".

وأوضح سمير فرج، أن اللقاء الذي جمع بين السيسي والبرهان اليوم الثلاثاء يؤكد أن الدولة المصرية هي المفتاح الرئيسي لحل الأزمة السودانية بجانب دول الجوار.

لفت إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية جاء لمصر أكثر من 300 ألف مواطن سوداني، بجانب أكثر من 5 ملايين سوداني مقيمين على أرض مصر.

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السيسي يستقبل البرهان

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانبه؛ أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر. كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.