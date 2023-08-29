بث مباشر مباراة النصر السعودي والشباب في ديربي الرياض "بدون تقطيع"

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، مساء اليوم الثلاثاء، خدمة بث مباشر لمباراة النصر السعودي والشباب في ديربي ناري “ديربي الرياض” على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ4 في دوري روشن السعودي.

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بث مباشر النصر السعودي والشباب مساء اليوم الثلاثاء بتقنية فيديو إتش دي بجانب توفير تقنية صوتية باللغة العربية والقناة الصوتية الثانية.

ترتيب النصر السعودي والشباب قبل المباراة المرتقبة:

يدخل النصر لقاء الشباب السعودي محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب دوري روشن السعودي ،فيما يدخل الشباب لقاء النصر محتلًا المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر من دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

تشهد القيمة التسويقية لفريقي النصر والشباب فارق كبير لأصفر الرياض من حيث القيمة التسويقية للاعبين قبل الصدام المرتقب بينهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشباب:

من المقرر ان يبدأ النصر السعودي بهذا التشكيل لمباراة الشباب:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: غيسلان كونان_ محمد آل فتيل_ إيميريك لابورت_ سلطان الغنام.

الوسط مارسيلو بروزوفيتش_ عبدالله الخيبري_أوتافيو دا سيلفا_ عبدالرحمن غريب_ ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشباب السعودي المتوقع لمباراة النصر السعودي:

حراسة المرمى: سيانج جيو كيم.

خط الدفاع: فواز اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني.

خط الوسط: تركي العمار، حسين القحطاني، جوستافو كويلار.

خط الهجوم، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حبيب ديالو.

موعد مباراة النصر السعودي والشباب:

تبدأ المباراة النصر السعودي والشباب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشباب:

تنقل المباراة على قنوات إس إس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري روشن السعودي عبر البث الفضائي الحى، من المقرر أن يتولى مهمة التعليق للمعلق رؤوف خليف على قناة إتش دي بجانب عيسى حربين على قناة إس دي.

رابط البث المباشر لمباراة النصر السعودي والشباب

سوف يكون هذا البث المباشر من خلال الرابط من هنا.