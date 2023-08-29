النصر يضم اسلام عادل ظهير بورتو رسميا

أعلن نادي النصر بقيادة اشرف توفيق عن التعاقد مع اسلام عادل الجوكر لاعب نادي بورتو السويس السابق رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني.

وانضم اسلام عادل الملقب بالجوكر لصفوف النصر بناء على اقتناع اشرف توفيق بقدرات اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن.

ووقع اسلام عادل للنصر لمدة موسمين رسميا في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

وكان فريق النصر تعادل مع الداخلية بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النصر.

بينما أكد اشرف توفيق أنه اطمأن على عدد كبير من اللاعبين خلال المباراة خاصة التدعيمات الجديدة وقال إن هناك سلسلة من المباريات القوية خلال الأيام المقبلة حيث يلتقي النصر مع اسوان بعد غدا الخميس.