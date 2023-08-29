ديربي الرياض.. انتفاضة النصر السعودي تهدد أحلام الشباب في تدارك أزماته

انتفاضة النصر السعودي الأخيرة في الدوري السعودي أو المعترك الأسيوي، تهدد أحلام الشباب في تدارك أزماته ومصالحة الجماهير الغاضبة من النتائج الأخيرة.

كانت البداية واحدة في النصر والشباب من حيث النتائج المخيبة مع بداية الموسم الحالي بالخسارة في أول مباراتين إلا أن النصر استفاق مؤخرًا واستطاع التأهل في مجموعات دوري أبطال أسيا ثم اكتساح الفتح بخماسية نظيفة، لكن الوضع في الشباب لا يزال متأزمًا على صعيد النتائج والإدارة.

أزمات الشباب ظهرت في الصيف الحالي لعدم قدرته على إبرام صفقات قوية على غرار منافسيه في القمة، ما أثر على انطلاقته في الدوري السعودي، إذ تعادل في مباراتين أمام الأخدود وضمك وخسر أمام الوحدة، لكن ذلك لم يكن فقط هو من أشعل الموقف في قلعة الليوث، وإنما التفريط في حسان تمبكتي نجم الدفاع لصالح الهلال، الذي أشعل غضب الجماهير وجعلها تتظاهر وتطلب رحيل إدارة النادي في سابقة لم تحدث من قبل.

أفضلية صفراء

ويبحث الشباب عن الخروج من أزماته من بوابة ديربي الرياض لكن الليوث ستصطدم بصحوة النصر الذي يتطلع لمواصلة الانتصارات والمحافظة على فرصه في المنافسة على قمة الدوري السعودي، فضلًا عن الأفضلية التاريخية للعالمي في تاريخ المواجهات في آخر 20 مباراة بواقع 9 انتصارات مقابل 6 فقط لليوث في حين رسم التعادل نتيجة خمس لقاءات.

ويعول مارسل كايزر مدرب الشباب على النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا بجانب الثنائي الأجنبي الجديد جوستافو كويلار والسنغالي حبيب ديالو، بينما يتسلح النصر بكوكبة من النجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وأوتافيو وإيميرك لابورت، فيما سيغيب تاليسكا وسيكو فوفانا بداعي الإصابة.

ويستقبل استاد الأول بارك، لقاء النصر والشباب في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور السعودي.

ويحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي فيما يقبع الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.