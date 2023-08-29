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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الذهب يهوى مجددًا.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 انخفاضًا ملحوظًا، بدأ منذ أمس الاثنين، بالأسواق المحلية للصاغة في مصر، ليصل إجمالي التراجع منذ بداية الأسبوع الجاري نحو 25 جنيهًا.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في سوق الصاغة

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ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق الآن

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023:

جاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 (بيع إلى المستهلك) كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2566 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 2245 جنيهًا.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1924 جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1497 جنيهًا.

فيما ارتفعت قيمة مصنعية الذهب منذ بداية شهر يوليو الماضي، مع تطبيق قرار زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 %، طبقًا لما هو مقرر تنفيذه بناءا علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

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