انتعاشة فنية لشريف منير الفترة المقبلة

يشارك الفنان شريف منير فى مسلسل “ليه تعيشها لوحدك”، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من مرحلة “بروفات الترابيزة” بحضور جميع أبطال العمل، وتحت قيادة المخرج.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب شريف منير، كل من خالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وإنتاج شركة «Iproductions»، وتشارك بشرى في إنتاج الفيلم، وهو من إخراج حسام الجوهري، وتأليف الدكتور أحمد عبد العزيز.

كما يُجدد الفنان شريف منير، تعاونه مع المخرج طارق رفعت، بعد مسلسل «إيجار قديم» الذي عُرض العام الماضي، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «قائمة الأماني»، وهو من تأليف أماني التونسي، التي لازالت تواصل مرحلة الكتابة حاليًا.

ولم تُحدد الشركة المنتجة موعد بدء التصوير، حيث لازال مخرج العمل في مرحلة الترشيحات وتسكين الأدوار، وكذلك معاينة أماكن التصوير.

وكانت تصدرت الفنانة أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت فى مهرجان القاهرة للدراما “حليقة الرأس”.

أسما شريف منير

وتعرضت أسما شريف منير لانتقادات وهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرض والدها أيضًا لانتقادات لاذعة واتهمه الجمهور أنه لم يعرف أن يقوم بتربية ابنته بشكل صحيح.

من جانبه خرج الفنان شريف منير فى فيديو عبر حسابه على إنستجرام للرد على الهجوم عليه وعلى ابنته ونستعرض أبرز تصريحاته:

شريف منير يدافع عن ابنته: مش هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم

1- إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته، تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة

2- اوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها.

3- بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي

4- بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه المهم إنها متكونش بتأذي حد

5- قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكوا واتفرجوا على عيلتكوا وعلى الناس اللي حواليكوا قبل ما تنتقدوا وتغلطوا.

6- اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش في حد فيكو ومغلطتش في نفسها

7- أنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها

8- أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي

9- متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها

10- بنتى أم ولديها بنوتة ومسئولة عن نفسها المهم إننا مش بنضر حد.