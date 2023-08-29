تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطار من نظيره الأفريقي بجدول مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمنتخبات الأفريقية المشاركة في تصفيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 على مستوى قارة أفريقيا، والتي تضم 5 منتخبات أخرى غير الفراعنة وهي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون وجيبوتي.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وأرسل الاتحاد الأفريقي خطاب ه جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026، والذي جاءت مواعيده كالآتي:-

الجولة الأولى مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة، والتي تقام في الفترة من يوم 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثانية مباراة سيراليون ومصر في سيراليون، والتي تقام في الفترة من يوم 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالث مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة، والتي تقام في الفترة من يوم 3 الى 11 يونيو 2024

الجولة الرابعة مباراة غينيا ومصر خارج الأرض والتي تقام في الفترة من يوم 3 الى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة مباراة اثيوبيا ومصر خارج الأرض والتي تقام في الفترة من يوم 17 – 25 مارس 2025

الجولة السادسة مباراة مصر وسيراليون في القاهرة والتي تقام في الفترة من يوم 17 – 25 مارس 2025

الجولة السابعة مباراة مصر وأثيوبيا في القاهرة والتي تقام في الفترة من يوم 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة الثامنة مباراة بوركينا ومصر خارج الأرض والتي تقام في الفترة من يوم 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة مباراة جيبوتي ومصر خارج الأرض والتي تقام في الفترة من يوم 6 إلى 14 أكتوبر 2025

الجولة العاشرة مباراة مصر وغينيا في القاهرة والتي تقام في الفترة من يوم 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، بعد تغيير نظام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخب للمرة الاولى بدلا من 32 منتخب.