غياب طويل لرفائيل فاران عن مانشستر يونايتد

يغيب النجم الفرنسي رفائيل فاران، مدافع نادي مانشستر يونايتد، عن صفوف الفريق لفترة طويلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مواجهة اليونايتد الماضية أمام نادي نوتنجهام فوريست في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024.

تحديد مدة غياب فاران عن مانشستر يونايند:

أكد الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب الفرنسي فاران أنه يحتاج لفترة ما بين ستة أسابيع حتى 7 أسابيع ليعود ويشارك بصفة أساسية في المباريات رفقة اليونايتد في الموسم الحالي، والذي يؤكد ابتعاده لفترة طويلة عن الأحمر، دون الكشف عن تفاصيل إصابة اللاعب.

قائمة مصابي مانشستر يونايتد:

وينضم فاران لقائمة مصابي مانشستر يونايتد في الموسم الحالي بالإضافة إلى راسموس هويلوند، وماسون ماونت الذي يغيب أسابيع عدة عن النادي أيضًا، ووفقًا لسلسلة الغيابات يبتعد أيضًا الظهير الأيسر لوك شو بسبب إصابة عضلية.

الرباعي المصاب يشارك في تشكيل المباريات باستمرار، لكن هناك 4 لاعبين آخرين مصابين وهم مالاسيا وتوم هيتون وديالو وماينو، وهم غير المشاركين بصورة أساسية.

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي تشهد غياب عدد كبير من لاعبي الشياطين الحمر بسبب الإصابة.