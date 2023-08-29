تحذير لـ الهلال بشأن مشاركة نيمار في المباريات

يترقب الكثير حول العالم المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريقه الجديد الهلال، بعدما انتقل للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لكنه تعرض لإصابة وتلقى العديد من التحذيرات بشأن المشاركة في الفترة المقبلة.

عاد نيمار لتدريبات نادي الهلال لكنه لن يستطيع المشاركة كأساسي في الفترة المقبلة، والذي يجعل الإصابة تعاوده من جديد، وفقًا لتقرير اللاعب طبي الذي تعرض للإصابة قبل 6 أشهر تقريبًا في الكاحل.

تحذيرات للهلال بسبب إصابة نيمار:

بالرغم من تعافي نيمار من الإصابة لكنه لن يستطيع المشاركة في لقاء الاتحاد المقبل، وفقًا لتصريحات ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، والذي حذر من مشاركة اللاعب، في الفترة الحالية، والذي أشار إلى أن اللاعب خضع لعملية جراحية في الكاحل قبل 6 أشهر.

أكد أخصائي العلاج الطبيعي أن إصابة نيمار تحتاج لفترة ما بين 4 حتى 5 أشهر، لكن إصابة اللاعب البرازيلي تختلف بسبب تعرضه للإصابة كثيرًا خلال مسيرته، وأكد الأخصائي السعودي أن لاعب الهلال يحتاج لفترة تأهيل أكثر من الخمسة أشهر.

نصيحة طبية لنيمار قبل اللعب مع الهلال:

ووفقًا للتقارير الطبية للاعب فإنه لا يمكن المخاطرة بمشاركته في الفترة الحالية حتى لا تتفاقم الإصابة، وعليه الانتظار حتى بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر سبتمبر، مع ضرورة حصول اللاعب على راحة لمدة من 15 حتى 20 يوم من الإعداد والتأهيل.