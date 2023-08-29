تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون.

سقوط شخصين يديران 70 موقعا إلكترونيا لبث محتوى مقرصن فى كفر الشيخ

كانت البداية معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام كلاً من ؛ أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة 70 موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوما من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنهما يستهدفا إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة مرتفعة محققين أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما اتخذا من مسكنهما مقراً لإدارة تلك المواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهمان المذكوران ، وبحوزتهما (2 جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات –عدد من التحويلات المالية لحساب المتهمان على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة بهما – حافظة مستندات تحوى على عقود أراضى وسيارة– مبلغ مالى– هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى– عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهمان والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهما–عدد 2 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك - راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

وبمواجهة المتهمان أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أقرا بأنهما مالكى ومديرى المواقع الإلكترونية وارتكابهما المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في واقعة اخري ، ألقى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، القبض على أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، هارب من تنفيذ ٧٤ حُكما بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية، وتوالت النيابة التحقيق التي امرت بحبس المتهم