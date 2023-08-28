الداخلية تضبط 73 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 269 قضية مواد مخدرة بإجمالى 293 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,956 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (37,400 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15,938 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,810 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,670 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,090 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (865 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت 223 جراما و2350 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 73 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهما و165 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 57828 حكما قضائيا متنوعا شملت (144) حكم جناية- (17006) حكم حبس جزئى - (3213) حكم حبس مستأنف - (29667) حكم غرامة - (7798) مخالفة.

وتم ضبط 3 تشكيلات عصابية،ضموا 12 متهما، ارتكبوا (23) حادثا متنوعا، و32 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و16 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة و218 دراجة نارية مخالفة و14 دراجة نارية مبلغ بسرقتها و26536 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن أجهزة وزارة الداخلية تكافح الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية