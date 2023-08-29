هازارد يقترب من حسم مستقبله.. هل يعلق حذائه قريبًا؟!

تصدر البلجيكي إيدين هازارد، لاعب نادي ريال مدريد السابق، صديق الدولي المصري محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وتداولت تقارير عالمية ودولية، اقتراب البلجيكي إيدين هازارد، لاعب نادي ريال مدريد السابق، في حسم مستقبله خلال الساعات المقبلة، ولم يجد هازارد حتى الآن أي ناد لكي ينتقل إليه خلال الميركاتو الحالي، بعد أن تم فسخ تعاقده مع ريال مدريد بالتراضي بين الطرفين، عقب انتهاء الموسم الماضي.

هازارد اقترب من الإعلان عن اعتزاله كرة القدم:

وأشارت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن هازارد اقترب من الإعلان عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة وهو في عمر الـ32 عامًا، موضحًا أن هازارد تلقى عروضًا عدة من أندية للانضمام، لأحدهم خلال الصيف الجاري، لكن اللاعب يرغب في إسدال الستار على مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أن هازارد خلال الموسم الماضي لم يشارك مع ريال مدريد في 10 مباريات فقط في جميع المسابقات، ولم يسجل سوى هدف وحيد وصناعة آخر، وكان الدولي البلجيكي السابق قد رحل عن صفوف النادي الملكي بعدما خرج من حسابات المدرب الإيطالي كارلوس أنشيلوتي للموسم الجديد.