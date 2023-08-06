مفاجأة.. هازارد يفكر في اعتزال كرة القدم مبكرًا

أصبح البلجيكي إيدين هازارد، بلا ناديًا خلال الفترة الحالية، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني مع نهاية الموسم الماضي، على الرغم من الإمكانيات الفنية العالية التي يمتلكها اللاعب.

وكان هازارد قد عاني كثيرًا من الإصابات التي تعرض لها خلال تواجده داخل ريال مدريد، مما جعله غير سعيد دخل الملكي، خاصة وأنه كان نجمًا لامعًا ضمن صفوف البلوز "تشيلسي" قبل انتقاله للريال.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البلجيكي أصبح بلا ناديًا خلال الفترة الحالية، حيث لم يجد اللاعب أي فريق يتناسب مع أفكاره.

بينما أكدت الصحيفة الإسبانية أن فكرة اعتزالكرة القدم في سن مبكر ترواض هازارد، بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي.

في سياق متصل، أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن عدد من أندية الدوري الإنجليزي ترغب في التعاقد مع هازارد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن المفاوضات لم تصل للمراحل الحاسمة حتى الاَن.

وكان هازارد قد انتقل لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة كبدت خزينة النادي الإسباني أكثر من 100 مليون يورو.