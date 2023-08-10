غموض حول مستقبله.. إدين هازارد من النجومية للاعب ضل طريقه

لم يعثر نجم ريال مدريد السابق إدين هازارد على أي ناد جديد ينضم إليه منذ بداية الانتقالات الصيفية، على الرغم من الحديث المتكرر عن احتمال انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

يُعد البلجيكي من أسوأ صفقات النادي الملكي في التاريخ، حيث كلف خزينة ريال مدريد 120 مليون يورو للتعاقد معه من تشيلسي في عام 2019، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو لكن هازارد لم تكن ناجحة، بسبب كثرة الإصابات وانحدار مستوى اللعب.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن إحصائيات مخيبة للآمال لـ هازارد، الذي شارك بقميص الميرنجي في 76 مباراة بـ 4 مواسم، تمكن من تسجيل 7 أهداف فقط وقدم 12 تمريرة حاسمة.

هازارد

كان البلجيكي يتقاضى 23.2 مليون يورو في الموسم مع ريال مدريد، وبلغ إجمالي رواتبه 92.8 مليون يورو، بالإضافة إلى كل ما دفعه ريال مدريد من أجل التعاقد معه، حيث كلف كل هدف من أهدافه حوالي 36 مليونًا يورو.

ريال مدريد يفسخ عقده مع هازارد

فسخ ريال مدريد تعاقده مع البلجيكي في يونيو 2023، قبل نهاية عقدة بموسم، بعد اتفاق على أن الفريق الأبيض دفع له مبلغ النصف الأخير من العقد.

التفكير في الاعتزال

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فكرة الاعتزال لهازارد ليست مستبعدة تمامًا، خاصة أنه أعلن اعتزاله دوليًا.

بسبب مستواه الضعيف، لم يترك له أي خيارات تقريبًا لمتابعة مسيرته الرياضية، وإذا لم يجد عرضًا، فسيكون من الغريب بالنسبة له الاعتزال في سن 32.

هازارد

كان هناك حديث مؤخرًا عن احتمال توجه هازارد، إلى الدوري الأمريكي لمرافقة ليو ميسي وسيرجيو بوسكيتس، في فريق إنتر ميامي.

وخلال فترته في البرنابيو، فاز اللاعب بـ 8 ألقاب، توج بـ لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقب كأس الملك مرة واحدة ولقبين في كأس