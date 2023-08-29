البرهان يشيد بالمساندة المصرية للحفاظ على استقرار السودان

أشاد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، سبل حل الأزمة على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية.

وناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر اكسترا نيوز.