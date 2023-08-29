رجل يُدون كلمة الختام في حياة زوجته بسبب رغبة في الطلاق !

أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته بعد تحريرها دعوى للطلاق بعد استحالة العشرة بينهما، ليُنهي حياتها ويُفسد حياته ويتسبب في تعاسة عائلته للأبد.

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القصة تأتينا من ولاية ميشتيجان الأمريكية التي يُواجه فيها رجل في أول الأربعينات تهمة إنهاء حياة زوجته بعد يوم واحد من تحريرها دعوى تُطالب فيها بالطلاق.

خلاف أسري يُنهي حياة سيدة شابة !

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المُتهم ماركوس لوفتون – 42 سنة اعتراف بإطلاق النار على زوجته أليسيا لوفتون عدة مرات في السابع عشر من أغسطس الجاري.

وجاء ذلك بعد أن حررت دعوى طلاق بيومٍ، وبعد 6 أشهر فقط من إتمام زواجهما في فبراير الماضي.

وعثرت السلطات على جثمان أليسيا مُلقاة خارج منزلها بعد ورود بلاغ للشرطة بشأن وجود سماع لطلقات نارية.

واعترف ماركوس بالواقعة، وأشار إلى أن يوم الواقعة شهد جدالاً كلامياً بينه وبين زوجته الراحلة، وعند مُحاولة هروبها منه اقتحم عليها غرفتها وأطلق عليها النار قبل الفرار من نافذة الغرفة.

وبحسب التقرير فإن الشرطة ألقت القبض على ماركوس في مايو الماضي بسبب وقائع عنف منزلية أيضاً.

وقام أفراد عائلة اليسيا بجمع تبرعات من أجل رعاية أطفالها الذين أصبحوا بلا عائل.

ويرتقب المُجتمع الأمريكي معرفة ما ستؤول إليه المُحاكمة، ومدى العقوبة التي سيتنم إنزالها على المُتهم الذي أساء استخدام السلاح فأزهق به روحاً بريئة.

وتفتح وقائع مثل هذه الواقعة الباب أمام مُناقشة خطورة سهولة اقتناء السلاح في أمريكا وما تُسببه من ارتفاعٍ في نسب الجريمة.