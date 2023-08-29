محافظ القاهرة يتابع أعمال إحلال وتجديد خط ١٢٠٠مم بشارع عبد الحميد بدوى

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، تقوم بأعمال الاحلال وتجديد لخط ١٢٠٠مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام سور الكلية الحربية .

وأكد محافظ القاهرة، على اهمية الانتهاء فى اسرع وقت من اعمال الاحلال والتجديد دون تعطيل لحركة المرور وبأعلى جودة وطبقا للمواصفات الفنية العالمية نظرا لأهمية الخط والمناطق التى يخدمها.

الاجهزة التنفيذية بشركة مياه الشرب بالقاهرة قامت بوضع خطة عمل متميزة

كما أكد محافظ القاهرة ان الاجهزة التنفيذية بشركة مياه الشرب بالقاهرة قامت بوضع خطة عمل متميزة من خلال انشاء ممر كامل بالشارع لعمل الشركات المنفذة دون تأثر حركة المرور نظرا لاهمية المكان الذى يربط العديد من المناطق والمحاور الرئيسية وسيتم الانتهاء من المشروع خلال ١٠ايام طبقا للجدول الزمنى المحدد

واوضح محافظ القاهرة انه تم تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء منه ويتم متابعتهم من خلال قطاع المشروعات بالشركة و رفع المخلفات بشكل فورى وسيتم اعادة الشىء للأصله للمناطق التى تم الانتهاء منها واعادة الرصف مرة اخرى، مؤكدا على انه هناك خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة للانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد للخطوط الكبيرة والتى تخدم العديد من المناطق ويتم تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التى تخدمها الخطوط الجديدة.

ومن جانبه أشار المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة إلى أهمية الانتهاء من جميع الاعمال التى تتم بالخطوط الكبيرة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المسئولة لضمان تقديم واستمرار افضل خدمة للمواطنين.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الثقافى غير المادي باليونسكو منذ ٢٠ عاما ، كما سجلت عدة عناصر من التراث غير المادي منها الخط العربي، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الأراجوز، والنسيج اليدوي، وكان آخر ما سجلته مصر لصون التراث غير المادي في نهاية العام الماضي هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر .

واشار محافظ القاهرة إلى أنه قد تم افتتاح "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة مؤخرًا.

وأضاف اللواء خالد عبد العال إلى أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بالتراث، فإننا نشهد اليوم اختتام مشروع عظیم سوف يسجله التاريخ باعتباره أول خطوات العمل الجاد والمثمر في طريق حفظ وصون التراث غير المادي بمصر على نحو يتماشى مع توجهات الدولة لإبراز وإظهار جمال مصر ومدى تحلي المصريين بأخلاقهم الأصيلة وحبهم لوطنهم ولتراثهم العريق الكائن والمتجذر في قلوبهم.