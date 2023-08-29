محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 

لتعزيز التعاون المشترك..

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء مهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لبحث وتعزيز اوجه التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الامكانيات التكنولوجية المتاحة والتي يقدمها المصنع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة قطاعات العمل.

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج واصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" أنشطة ومجالات عمل المصنع ومنها إنتاج وتصنيع صناديق وحاويات جمع القمامة، وعربة الدفع لنقل المخلفات، وخزانات وقود بسعات مختلفة، وسيارات إطفاء، وماكينات إطفاء الحريق النقالي، وطلمبات الحريق العائمة، ومقطورات إطفاء الحريق، وحاويات طعام متنقلة، وتروسيكل مجهز للمشروبات الساخنة والباردة، لافتاً إلى حصول المصنع على إعتماد معامل القياس والمعايرة والإختبار طبقاً للمواصفات الدولية.

أشاد محافظ الشرقية بدور الهيئة القومية للإنتاج الحربي وما تمتلكه من صروح صناعية وطنية عملاقة، وأجهزه تكنولوجية متطورة وكوادر بشرية مؤهله تقدم منتجات محلية الصنع لتعمل علي تقليل الإستيراد من الخارج، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية والبناء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تبادلا محافظ الشرقية، ورئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي الدروع التذكارية تقديراً لدور كل منهما في تشجيع الصناعات المحلية والنهوض بها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد ترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما تطرق الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها طلبات التصالح علي اعمال البناء المخالف داخل منطقتي بساتين الإسماعيلية الزوامل ومنطقة بلبيس الصناعية، ليؤكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية بعمل حصر للمخالفين الجادين في انهاء إجراءات التصالح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وللصالح العام .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية علي مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، لاعداد جدول زمني للانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة لعدد 4 آبار مياه ارتوازية بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين.

حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد النجار وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية.