تشغيل عيادتين تأمين صحي فى قنا فترة مسائية

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بالفترة المسائية بكل من عيادة الوفاء الشاملة بمدينة قنا، وعيادة قوص الشاملة، التابعتين لهيئة التأمين الصحي، وذلك من الساعة ٤ إلى ٨ مساءً، بهدف التخفيف عن أبناء محافظة قنا المنتفعين بالتأمين الصحى، وتوفير خدمات طبية أفضل لهم، والحد من الزحام خلال الفترة الصباحية.

أكد المحافظ، أن ذلك يأتي فى إطار الاهتمام بتطوير خدمات قطاع التأمين الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وذلك إيمانًا، بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأضاف المحافظ، أن عيادة الوفاء الشاملة بدأت العمل بنظام الفترة المسائية بالفعل منذ الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة قوص الشاملة يوم السبت المقبل، حيث يتم استقبال منتفعي التأمين الصحي وتقديم الخدمات الطبية لهم في جميع التخصصات الطبية.

خدمات التأمين الصحي:

وأوضح الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، أنه إلى جانب عمل العيادات الطبية، فإنه سيتم تشغيل المعمل وإجراء جميع التحاليل الطبية للمرضى، وكذلك مركز الأشعة والصيدلية بكلتا العيادتين خلال الفترة المسائية، لفتح الباب أمام المنتفعين للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها عيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

يُذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقت العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة بقنا، ومجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي، منذ ١ نوفمبر ٢٠٢٢، ليصبح بذلك إجمالي عدد العيادات التي تعمل بنظام الفترة المسائية ٤ عيادات بمحافظة قنا.