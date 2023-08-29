11 شرط للتقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

فتحت وزارة الخارجية السعودية باب التقديم على وظائفها الشاغرة تحت مسمى "سكرتير ثاني"، اليوم الثلاثاء الموافق 13 صفر 1445هـ/ 29 أغسطس 2023م، والمتاحة للرجال والنساء السعوديين ممن يحملون درجة الماجستير.

وأكدت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف للمواطنين السعوديين فقط، وسوف تغلق باب التقديم يوم الاثنين الموافق 19 صفر 1445هـ/ 4 سبتمبر 2023م.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “اكس” تويتر سابقًا، التخصصات المطلوبة وهي:

– علوم سياسية

– علاقات دولية

– إعلام (علاقات عامة)

– قانون

– حقوق إنسان

– دراسات دبلوماسية

– الدبلوماسية الرقمية

– أمن دولي

– الدبلوماسية العامة

– حل النزاعات الدولية

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الخارجية السعودية

– وثيقة التخرج موضحا بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن جيد.

– صورة طبق الاصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

– صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

فيما يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل (SMS) أو البريد الالكتروني.

وظائف وزارة الخارجية..شروط عامة للتقديم