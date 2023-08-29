أطهرت تقارير مختلفة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف في دونيتسك، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من سكان المنطقة، فيما تستمر العملية العسكرية الروسية للعام الثاني، وسط مفاومة كبيرة من كييف وهجوم مضاد يهدف لاستعادة أراضيها.

وأعلنت أوكرانيا مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك وإصابة أربعة آخرين؛ إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة، فيما أعلنت روسيا مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف أوكراني على الإقليم.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف

تفصيلًا، أعلن رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية بافلو كيريلينكو- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وإصابة أربعة آخرين؛ إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة على مدار أمس.

وقال كيريلينكو: "في 28 أغسطس، قتل الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة".

وأكد كيريلينكو أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

ومن جهتها، أعلنت سلطات إقليم دونيتسك- في بيان، اليوم- مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف أراضي المدنية.

وأوضحت السلطات، أن قوات كييف قصفت مدنا وبلدات في المدينة بأسلحة ثقيلة 80 مرة خلال الساعات الماضية، وذلك بإطلاق 277 صاروخا وقذيفة بما فيها قذائف عنقودية.

وكانت سلطات الإقليم قد أعلنت تسجيل 68 عملية قصف أوكرانية خلال اليوم السابق.

تدمير قطار عسكري

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارًا عسكريًا أوكرانيًا، محملا بالذخيرة المدفعية للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وأضافت الوزارة، أن القوات الروسية استهدفت القطار الأوكراني بأسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية، علاوة على 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وكانت روسيا أعلنت قبل 8 أيام أيضا عن تدمير قطار أوكراني محمل بالذخائر على محور أفدييفكا.

وقال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف إن الوحدات الصاروخية التابعة للمجموعة، هاجمت محطة ميغيفايا للسكك الحديدية على محور أفدييفكا.



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