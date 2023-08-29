4 فوائد للكاجو يغنيك عن زيارة الطبيب

يعد الكاجو من المكسرات اللذيذة الذي يحبه الكبار والصغار، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية للجسم، لذا يفضل إضافته في وصفاتك المختلفة؛ لإضافة مذاق مختلف وفائدة أكبر، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد الكاجو.

كاجو

فوائد الكاجو

يحسن صحة العظام والفم

محتوى الفسفور في الكاجو يجعله ضروريًا للنمو الصحي لأسنانك وعظامك كما يساعد الفوسفور الجسم في تخليق البروتين وامتصاص الكربوهيدرات والحفاظ على صحة الخلايا.

تعزيز صحة القلب

يعد الكاجو مصدرًا للدهون الصحية ولا يحوي الكولسترول، مما يجعل له دور في خفض الكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

إضافة إلى محتواه العالي بالمغنيسيوم ما قد يكون له دور في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

يحسن صحة العين

من الفوائد الصحية الأخرى للكاجو أنه يحسن صحة العين. يحتوي الكاجو على مضادات الأكسدة زياكسانثين ولوتين التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية.

تعمل مضادات الأكسدة هذه كدفاع أساسي في العين ، حيث تحميها من الإضرار بالأضواء وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم

يحتوي الكاجو على نسبة قليلة من الكربوهيدرات مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على مستويات السكر في الدم خاصةً لمرضى السكري.