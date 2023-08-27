ماذا يحدث لكبار السن عند تناول المكسرات يوميًا؟.. طبيب يكشف مفاجأة صحية

أوصى طبيب تغذية روسي كبار السن أصحاب الـ 60 عامًا فأكثر، بضرورة تناول المكسرات بشكل منتظم، نظرًا لفوائدها الصحية المذهلة، بالإضافة إلى أنها قد تساعدهم على التخلي عن تناول الحلويات.

فوائد المكسرات لكبار السن

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أوضح الطبيب، إن المكسرات تعزز الجهاز العصبي وتحسن عمل القلب وحالة الجلد والشعر والأظافر، لإحتوائها على المغنيسيوم، ومجموعة فيتامين В، والعناصر الضرورية لكبار السن، خاصًة وأنهم يشكون دائمًا من مشكلات في الأعصاب وعمل القلب والأوعية الدموية.

فوائد المكسرات لكبار السن

كما تحتوي المكسرات على الكروم الذي يقلل الرغبة في تناول الحلويات لدى كبار السن الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة واضطراب عملية التمثيل الغذائي، فضلًا عن احتوائها على السيليكون وفيتامين Е مما يساهم في تحسين المظهر لأنها مفيدة لصحة الشعر والجلد والأظافر، كما تساعد أيضًا على تحسين التئام الجروح.