وزيرا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ المنوفية يفتتحون معرض "أيادى مصر"

افتتح اليوم الأحد، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى معرض "أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية بفندق “pyramisa” بالدقى بالقاهرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية، باعتباره مشروعًا قوميًّا يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، جاء ذلك بحضور عددٍ من الوزراء والمحافظين.

قام وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، بجولة داخل أجنحة المعرض وتفقد جناح محافظة المنوفية، والذى تضمَّنَ مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها المنوفية عن غيرها من المحافظات الأخرى:(كالسجاد اليدوى، والصدف، الفخار، والكليم، والجوبلان، والسيرما، الأرابيسك، والنجف والتحف الإسلامية، التحف والأنتيكات) وغيرها من الصناعات المتنوعة، وأشاد وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي بالمنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها ورونقها المتميزة كافة، والتى تعد أكثر جودة من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

أكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الإستراتيجية التى وضعتها لمنصة "أيادى مصر"، لتمكين المراة المصرية من خلال تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية التى تتميز بها قرى الريف المصرى بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية حققَّتْ الكثير من المكاسب والإنجازات بما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين وتنظيم ورش العمل وإنشاء مجموعات اتصال لدعم الحرف كافة، لافتًا إلى الاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، أن "المنوفية" تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة، مشيراً إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التى تتمتع بها مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدًا مدى حرصه واهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بالمعارض المختلفة كافة على المستوى المحلى والدولى للإسهام فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية بهدف تعريف المستهلك بها وأن معرض أيادى مصر يعد فرصة ترويجية مهمة فى دعم أصحاب الحرف، فضلًا عن خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة المعيلة، كما أكد تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة كافة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

خلال تفقدهم لمنتجات جناح المنوفية، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التنسيق مع محافظى بورسعيد والسويس لإقامة معارض لعرض جميع منتجات الصناعات الحرفية والتراثية لحرفى المنوفية فى محافظتهم لاستفادة أهاليهم من المنتجات والإسهام فى تسويقها بشكل أوسع فضلًا عن تبادل الخبرات ودعم أصحاب الحرف المتنوعة، ومن جانبهم أبدى محافظى بورسعيد والسويس عن إعجابهم بالمنتجات وجودتها ورنقتها المتميزة عن غيرها.

وفى السياق ذاته، شهد وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ المنوفية تنفيذ فعاليات أجندة الورشة الافتتاحية لمنسقى مشروع "أيادى مصر" بالمحافظات والتى نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدال الألمانية"، إذْ تم استعراض فيديو تفصيلى بإنجازات مشروع "أيادى مصر" خلال 10 شهور ماضية، وبدوره أعرب توماس شاما ممثل مؤسسة هانس زايدل الألمانية عن شكره وتقديره للدور الذى تقوم به الدولة المصرية بالتعاون مع دولة ألمانيا فى التوسع ببرامج الشراكة والتعاون بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف الأصعدة، مشيدًا بجهود وزارة التنمية المحلية فى دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية ومنصة أيادى مصر لدورها المحورى المهم فى الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التى تتميز بها قرى محافظات مصر.